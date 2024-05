Beylikdüzü Kırlangıç Gençlik Festival’nin bu yıl üçüncüsü düzenlendi. 15- 19 Mayıs tarihleri arasında Yaşam Vadisi 1. Etapta gerçekleşen festival kapsamında bu yıl ayrıca ödüllü spor turnuvaları ve 19 Mayıs Gençliğin Ayak Sesleri Koşusu da düzenlendi. Çeşitli sahne performanslarının da sergilendiği etkinliklerde; 17 Mayıs Cuma günü Off the Record, 18 Mayıs Cumartesi günü Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası – Kırık Pena – Olur Öyle Hatalar müzikseverlerle buluştu. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Emir Can İğrek konseri gerçekleşti. Konser öncesi festival boyunca yer alan spor müsabakalarında dereceye giren gençlere ödül verildi. Konsere Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da katılım gösterdi.

"BEYLİKDÜZÜ'NDE GENÇLERE DOKUNAN PROJELER YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

19 Mayıs Gençlik ve Spor bayramının önemine dikkat çeken Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Özellikle herkesin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı'nı kutluyorum. Bizim için çok önemli bir gün. Türkiye Cumhuriyeti'nin kaderinin yazıldığı günlerden bir tanesi, başlangıcı ilk adımı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Anadolu topraklarına ayak bastığı gündür. Biz de Beylikdüzü'nde bu 19 Mayıs'ı bir gençlik festivaliyle kutluyoruz. Bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdik geleneksel hale gelen bir festival. Gençlerimiz birçok sportif faaliyetlerin içerisinde oluyor. Ben şunu söyleyeceğim gençlerimize: Ben gençlerimize çok güveniyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi bu ülkenin geleceği gençlerdedir. Gençlere emanet edilmiş bir Türkiye Cumhuriyeti var. Dolayısıyla gençlerimizin 19 Mayıs ruhuna uygun bir şekilde hayatlarına şekil vermeleri gerekir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne hep birlikte sahip çıkmalıyız. Beylikdüzü'nde gençlere dokunan, çocuklara dokunan projeler yapmaya devam edeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan ve ışığından hiç ayrılmadan tüm projelerimizi hayata geçireceğiz” diye konuştu.