Porsuk Çayı'nda botlarla fener alayı

Kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'nda botlarda yapılan fener alayında bayrak ve meşale taşıyan gençler, "Ne mutlu Türküm diyene" şeklinde slogan attı.
Köprüleri ve Porsuk Çayı kıyılarını dolduran binlerce kişi marşlar söyleyip fener alayını izledi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.
Fener alayı boyunca botlarda bayrak ve meşale taşıyan gençler de marşlara eşlik etti.
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt da fener alayına katılarak vatandaşları selamladı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.