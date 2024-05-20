Metin ARSLANCAN – Ali DANAŞ / İSTANBUL, –

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "6 puanlık avantaj, bu tür kazalara karşı güvenlikti. Konya deplasmanında geçen sene olduğu gibi bu sene de deplasmanda şampiyon olmak istiyoruz. Konyaspor’un durumunu biliyoruz. Bu tür maçlara oyuncuları motive görürsünüz. İdman ve maç önündeki çalışmalar iyiydi. Maçtaki performans iyi değildi. Kazanmak zorundaydık. Kazanarak maçı bitirmek istiyorduk. Oyunu yöneten bizdik. Üzgünüz. Başımızı kaldıracağız. 3 puan öndeyiz, önümüzdeki hafta şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz" dedi.

Süper Lig’in 37’nci haftasında Galatasaray, derbi maçta konuk ettiği Fenerbahçe’ye 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk mücadeleyi değerlendirdi. Maça 6 puan farkla çıktıklarını hatırlatan Okan Buruk, “Hayalimiz şampiyonluk kutlaması yapmaktı. İstediğimiz oyunu ortaya koymadık. Maç berabere bitebilirdi. Şanssız bir gol yedik. 11’e 11 ve rakip 10 kişiyken istediğimiz oyunu oynayamadık. 11’e 11 olsaydı daha iyi olabilirdi. İkinci yarıda biraz daha rakip sahadaydık. Bireysel olarak iyi günümüzde değildik. Kendi sahamızda kutlama hayal ederken üzüntü yaşıyoruz. İçeride 18 maç kazanmıştık. İlk mağlubiyetimiz, serimiz de bitti. Diğer yandan bakarsak 6 puanlık avantaj, bu tür kazalara karşı güvenlikti. Konya deplasmanında geçen sene olduğu gibi bu sene de deplasmanda şampiyon olmak istiyoruz. Konyaspor’un durumunu biliyoruz. Bu tür maçlara oyuncuları motive görürsünüz. İdman ve maç önündeki çalışmalar iyiydi. Maçtaki performans iyi değildi. Kazanmak zorundaydık. Kazanarak maçı bitirmek istiyorduk. Oyunu yöneten bizdik. Üzgünüz. Başımızı kaldıracağız. 3 puan öndeyiz, önümüzdeki hafta şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“ŞAMPİYON OLMAYAN TAKIMI BAŞARISIZ SAYAMAZSINIZ”

Şampiyonluk yolunda iki takımın da başarılı olduğunu aktaran Buruk, “İsmail Hoca iki takımın da başarılı olduğunu söyledi. İki takım da başarılı oynuyor. Geçen sene de benzer şeyler yaşamıştık. Ona benzer şeyler konuşulacaktı. Tam olarak bilmediğim için söylediklerini, iki taraf için de önemli bir sezon. Puan ve galibiyet rekorları kırılıyor. Çok büyük emek verdik. Başarılı olduğumuz için 6 puan öndeydik. Şu anda 3 puan öndeyiz. Şampiyon olmayan takımı başarısız sayamazsınız. Geçen sene de aynısı olmuştu. Çok emek var. Bu emeğin karşılığında güçlü bir Galatasaray takımı var. Hedefimiz bir sonraki maçı kazanıp şampiyonluğu ilan etmek. Futbol bu. Net pozisyon maçta çıkmadı. Kornerde yaptığımız hata sonucu yediğimiz gol var. Çok emek verdik. İki takımında emeğine saygı duyulması gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.

"RAKİBİMİZ İYİ SAVUNDU"

Fenerbahçe'nin iyi savunma yaptığını söyleyen Okan Buruk, "11-10 gitti. Rakibi çözmeniz imkansız. Rakibimiz buraya gelmiş kaybedecek bir şeyi olmayan bir takım. İki takım arasında ki fark bu şekildeydi. 10 kişiyken bir pozisyon var. Bizim de çok pozisyonumuz var. Net bir şekilde üstünlük kuruldu diyemeyiz. Rakibimiz iyi savundu. Kaymaları iyi yaptı. 10 kişiyle iyi savunma yaptılar kalitemizi ortaya koyabilirdik. Rakibimiz kapandıktan sonra bunu kurabilirdik. Biz kendi performansımızın çok altında kaldık" dedi.

"İKİNCİ YARI İYİ BAŞLADIK"

İkinci yarı risk aldıklarını belirten Buruk, "İkinci yarı iyi başladık. Rakip sahaya oyunu yıktık. Üretme sorunu yaşarken keremi düşündük. Demirbay'ın oyunda yavaş yavaş düşmesi performansını bulamadı. Oyuna girerken gol geldi. Üretemiyorduk ama pozisyon da vermedik. Değişiklik olumlu şeyler getirmedi. Risk aldık. Kanat oyuncularıyla oynamaya başladık. Riskler de sonuç getirmedi. Bireysel performansların altında kaldık. Oyuncuların istekli olduğunu gördük. Şampiyon baskısı iç sahada oyununuzun üstüne çıkabiliyor. Rakibin rahat olduğunu gördük. Bazen olmuyor. Önümüzdeki hafta daha iyisini yapacağız. Bu oyuncuların da hata hakkı var. Daha sonra bunu yukarıya çekmeliyiz" sözlerini sarf etti.

Okan Buruk sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"Seçimle ilgilenmiyoruz. Oyuna odaklıyız. Erden bey ile başkan, yönetim kurulu takıma destek veriyor. Bizim seçim gündemiyle bir işimiz yok. Oyuncuların hiç yok. Çok fazla yabancı oyuncumuz var. Yabancı oyuncular çok fazla takip etmediği için onlar için böyle bir gündem yok."