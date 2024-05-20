'Akaryakıt Kokusu, Kazanın Olduğu Konumla Örtüşüyor'

Mahmoudi, ekiplerinin akaryakıt kokusu aldığı yerin, kazanın olduğu konumla örtüştüğünü belirtti.
İran Kızılayı Başkanı Babak Mahmoudi, yaptığı açıklamada, "Akaryakıt kokusunun geldiği yer, kazanın olduğu konumuyla örtüşüyor." dedi.
İran Kızılayı Başkanı Babak Mahmoudi,İran Kızılay Başkanı Babak Mahmoudi, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve heyetinin helikopter kazasının ardından yürütülen arama kurtarma çalışmaları hakkında kritik bilgiler paylaştı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.