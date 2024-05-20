" Yüreğin yetiyorsa gel, ben buradayım"

Süper Lig’in 37’nci haftasında Galatasaray sahasında konuk ettiği Fenerbahçe’ye 1-0 mağlup oldu. Maç esnasında ve sonrasında yaşanan gerginliklerin ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Maç sonunda yaşanan olaylarla ilgili konuşan Dursun Özbek, " Bir maç oynandı, bitti. Her iki takımın taraftarı da stattan ayrıldı. Ben de ayrıldım. Sonra olayları duyunca geri geldim. Ali Koç’un yaptıkları 40-50 kişi ile buraya gelip, burada çalışanları darp etmesi ve ağza alınmayacak küfürler sarf etmesi kabul edilebilir bir şey değil. Sözde polis koruması altındayız. Maç başladığından bitene kadar, seyircili alana kadar polis koruması altındayız. Bir defa Ali Koç bu cesareti nereden alıyor ? Lig başladığından beri yok hakemleri tartaklayın, hakemlere tokat atın, İzmir’de hakemlerin peşine düşün diyen bu zat. İnsanlar dağılmış ve burada sadece 2 tane görevli kalmış. Maçta yok, belli bir güruhla gelip insanları tartaklama haddini kimden alıyorsun ? Kim destekliyor seni? Buradan devlete sesleniyorum. İçişleri bakanlığına, emniyet müdürlüğüne sesleniyorum. Polisler nerede ? Polis nezaretinde içeri girip bizim adamlarımızı tutmak suretiyle Ali Bey’in sahaya çıkmasındaki maksadı ne? Bu provokasyon niye ? Neticede bir maç oynadık. Bizim için şampiyonluk maçı. Hiç merak etmesin. Ali Bey bak, ben haber aldım geldim. Bu vandalizmin Türk futbolu açısından kabul edilebilir bir tarafı yok. Şimdi ben geldim, eğer yüreğin yetiyorsa gel buradayım. Bekliyorum seni. Devletin artık bunun hesabını sorması lazım. Polisin, adalet bakanlığı ve içişleri bakanlığının bu işe müdahale etmesi lazım. Bu şımarıklık, hukuk tanımaz burada insanlara ağza alınmayacak küfürler etmiş. Darp etmiş video kayıtlar var. Darp ettiği kim? Burada çalışan sahadaki görevli arkadaş. Eğer şu kadar cesaretin varsa gel buradayım. Şu kadar delikanlılığın varsa gel buradayım” şeklinde konuştu.