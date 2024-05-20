'Bölgede akaryakıt kokusu alındı'

Mahmoudi, ekiplerinin bölgede akaryakıt kokusu aldığını belirterek, yoğun çalışmaların devam ettiğini ifade etti.
“ Arama kurtarma çalışmalarında ekiplerimiz akaryakıt kokusu aldı. Bölgede yoğun çalışmalar devam ediyor,” diyen Mahmoudi, arama kurtarma ekiplerinin titizlikle çalıştığını ve Cumhurbaşkanı Reisi ve heyetine ulaşmak için tüm imkanların seferber edildiğini vurguladı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.