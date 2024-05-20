'Bölgede akaryakıt kokusu alındı'

Mahmoudi, ekiplerinin bölgede akaryakıt kokusu aldığını belirterek, yoğun çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

“ Arama kurtarma çalışmalarında ekiplerimiz akaryakıt kokusu aldı. Bölgede yoğun çalışmalar devam ediyor,” diyen Mahmoudi, arama kurtarma ekiplerinin titizlikle çalıştığını ve Cumhurbaşkanı Reisi ve heyetine ulaşmak için tüm imkanların seferber edildiğini vurguladı.