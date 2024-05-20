20 May 2024 - 02:26- Dünya G:

'Bölgede akaryakıt kokusu alındı'

İran Kızılay Başkanı Babak Mahmoudi, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve heyetinin helikopter kazası sonrası başlatılan arama kurtarma çalışmalarına ilişkin önemli açıklamada bulundu.

'Bölgede akaryakıt kokusu alındı' mask

Mahmoudi, ekiplerinin bölgede akaryakıt kokusu aldığını belirterek, yoğun çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

Arama kurtarma çalışmalarında ekiplerimiz akaryakıt kokusu aldı. Bölgede yoğun çalışmalar devam ediyor,” diyen Mahmoudi, arama kurtarma ekiplerinin titizlikle çalıştığını ve Cumhurbaşkanı Reisi ve heyetine ulaşmak için tüm imkanların seferber edildiğini vurguladı.

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20 May 2024 - 02:26 - Dünya

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

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