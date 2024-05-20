4'üncü kattaki evinin balkonundan düşüp öldü

Olay, saat 21.30 sıralarında Camikebir Mahallesi'nde meydana geldi. 5 katlı apartmanın 4’üncü katındaki evlerinin balkonuna iddiaya göre, hava almak için çıkan Selçuk Kaya, dengesini kaybederek beton zemine düştü. Çığlık sesleri üzerine evlerinden çıkan komşular, Kaya’yı kanlar içinde yatarken buldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Kaya, Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Selçuk Kaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.