- Asayiş

4'üncü kattaki evinin balkonundan düşüp öldü

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde, 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki evinin balkonundan dengesini kaybedip beton zemine düşen Selçuk Kaya (38), yaşamını yitirdi. 

4'üncü kattaki evinin balkonundan düşüp öldü mask
4'üncü kattaki evinin balkonundan düşüp öldü
4'üncü kattaki evinin balkonundan düşüp öldü
Haber albümü için resme tıklayın

Olay, saat 21.30 sıralarında Camikebir Mahallesi'nde meydana geldi. 5 katlı apartmanın 4’üncü katındaki evlerinin balkonuna iddiaya göre, hava almak için çıkan Selçuk Kaya, dengesini kaybederek beton zemine düştü. Çığlık sesleri üzerine evlerinden çıkan komşular, Kaya’yı kanlar içinde yatarken buldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Kaya, Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 

Selçuk Kaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 

# kattaki, evinin, balkonundan, düşüp, öldü, Polis, edildi, soruşturma, olay, Göre, saat, geldi

20 May 2024 - 01:49 DHA Bursa- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL