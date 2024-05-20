Kayseri'de Fenerbahçe'nin zaferi kutlandı

Süper Lig’in 37’nci haftasında İstanbul'da oynanan derbi maçta ikinci sıradaki Fenerbahçe, deplasmanda lider Galatasaray’ı 1-0 mağlup ederek puanını 96’ya yükseltti. Zaferin ardından Fenerbahçeli taraftarlar, Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda ve kentin çeşitli noktalarında toplandı. Araçlarıyla caddelerde konvoy oluşturan sarı- lacivertli taraftarlar, takımlarının marşlarını söyleyerek meşaleler yaktı. Davul ve zurna eşliğinde yapılan kutlamalarda bazı taraftarlar da halay çekti. Polis tarafından geniş güvenlik önlemlerinin alındığı kutlamalarda, taraftarlar bir süre sonra dağıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.