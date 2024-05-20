Kayseri'de Fenerbahçe'nin zaferi kutlandı

Süper Lig’in 37’nci haftasında İstanbul'da oynanan derbi maçta ikinci sıradaki Fenerbahçe, deplasmanda lider Galatasaray’ı 1-0 mağlup ederek puanını 96’ya yükseltti. Zaferin ardından Fenerbahçeli taraftarlar, Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda ve kentin çeşitli noktalarında toplandı. Araçlarıyla caddelerde konvoy oluşturan sarı- lacivertli taraftarlar, takımlarının marşlarını söyleyerek meşaleler yaktı. Davul ve zurna eşliğinde yapılan kutlamalarda bazı taraftarlar da halay çekti. Polis tarafından geniş güvenlik önlemlerinin alındığı kutlamalarda, taraftarlar bir süre sonra dağıldı.