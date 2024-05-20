20 May 2024 - 01:09- Dünya G:

Türk Akıncı İHA kaza bölgesinde

Türkiye, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve heyetini arama kurtarma çalışmalarına destek oluyor.

Türk Akıncı İHA kaza bölgesinde mask

İran Cumhurbaşkanı Reisi ve heyetinin helikopter kazasının ardından Türkiye, arama kurtarma operasyonlarına destek amacıyla AKINCI İHA'yı görevlendirdi.

 Helikopteri bulmak için AKINCI İHA, İran semalarında aktif olarak uçuş yapıyor.

Bölgedeki sis kalktı bu da arama çalışmalarına ve Akıncı'nın başarı oranına katkı sağlayacağı düşünülüyor.

Canlı izlemek için: https://www.flightradar24.com/AKINCI01/354ad8fc

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20 May 2024 - 01:09 - Dünya

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

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