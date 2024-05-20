Türk Akıncı İHA kaza bölgesinde

İran Cumhurbaşkanı Reisi ve heyetinin helikopter kazasının ardından Türkiye, arama kurtarma operasyonlarına destek amacıyla AKINCI İHA'yı görevlendirdi.
Helikopteri bulmak için AKINCI İHA, İran semalarında aktif olarak uçuş yapıyor.
Bölgedeki sis kalktı bu da arama çalışmalarına ve Akıncı'nın başarı oranına katkı sağlayacağı düşünülüyor.
Canlı izlemek için: https://www.flightradar24.com/AKINCI01/354ad8fc
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.