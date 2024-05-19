Belirsizlik hala devam ediyor, Reisi nerede?

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin içinde bulunduğu helikopterin düşmesinin ardından arama kurtarma çalışmaları zorlu hava şartlarında devam ediyor. Hava sıcaklığının - 15 derece olduğu bölgede, ekipler büyük çaba harcıyor.

İran Kızılayı Başkanı Babak Mahmoudi, yaptığı açıklamada, "Helikopteri görebileceğimiz üç olası koordinat noktasını kontrol ettik ancak hiçbir şey bulunamadı." dedi. Arama çalışmalarının diğer olası bölgelerde de devam ettiği bildirildi.

Öte yandan, farklı bölgelerde de arama kurtarma çalışmalarının başladığı ve halka duruma göre bilgi verileceği söylentileri dolaşıyor. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin akıbeti konusunda belirsizlik sürerken, halk merakla resmi açıklamaları bekliyor.

