Zorlu hava şartlarında arama kurtarma devam ediyor

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin içinde bulunduğu helikopter düştü. Olayın ardından arama kurtarma çalışmaları hızla başlatıldı ve hala devam ediyor.

Yetkililer, hava şartlarının arama kurtarma çalışmalarını zorlaştırdığını belirtirken, hava sıcaklığının - 15 derece olduğu kaydedildi. Ekipler, Cumhurbaşkanı ve helikopterde bulunan diğer kişilere ulaşmak için yoğun çaba harcıyor. Durumla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.