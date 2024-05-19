19 May 2024 - 23:30- Gündem G:

Zorlu hava şartlarında arama kurtarma devam ediyor

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin içinde bulunduğu helikopteri arama çalışması devam ediyor.

Zorlu hava şartlarında arama kurtarma devam ediyor mask

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin içinde bulunduğu helikopter düştü. Olayın ardından arama kurtarma çalışmaları hızla başlatıldı ve hala devam ediyor.

Yetkililer, hava şartlarının arama kurtarma çalışmalarını zorlaştırdığını belirtirken, hava sıcaklığının - 15 derece olduğu kaydedildi. Ekipler, Cumhurbaşkanı ve helikopterde bulunan diğer kişilere ulaşmak için yoğun çaba harcıyor. Durumla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.

# helikopter, iran cumhurbaşkanı, İbrahim Reisi, Cumhurbaşkanı, İran, ardından, reisi, arama kurtarma, bulunan, olduğu

19 May 2024 - 23:30 - Gündem

Mahreç  Melisa Sapaz

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL