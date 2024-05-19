Gökyay Vakfı Satranç Müzesi'nden 19 Mayıs'a özel etkinlik

Muhabir- Melisa Sapaz

Gökyay Vakfı Satranç Müzesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda anlamlı bir turnuva gerçekleştirdi. 1 yıl boyunca 80 sporcuya 3 farklı seviye ve 6 sınıfta eğitim veren müze, kendi kulübü ve müzede eğitim alan öğrenciler arasında düzenlediği turnuva ile büyük bir heyecan yarattı. Turnuvaya katılım oldukça yüksekti ve sporcular ile velileri 5 turun sonuçlanmasını heyecanla bekledi.

Tur sonunda düzenlenen ödül töreninde konuşan Gökyay Satranç Müzesi'nin müdürü Duygu Nur Sapaz, 19 Mayıs'ı kutlayarak Atatürk’ün şu sözlerine yer verdi: " Her şeye rağmen muhakkak bir ışığa doğru yürümekteyiz. Ben de bu imanı yaşatan kuvvet, yalnız aziz memleket ve milletimin hakkındaki sonsuz sevgim değil, bugünün karanlıkları, ahlâksızlıkları, şarlatanlıkları içinde sırf vatan ve hakikat aşkıyla ışık serpmeye ve aramaya çalışan bir gençlik görmemdir."

Müze müdürü Sapaz, bu turnuvanın kaybedeni olmadığını, sadece kazananı olduğunu vurguladı ve amaçlarının, eğitim verdikleri sporcuları büyük turnuvalara hazırlamak olduğunu belirtti.

Yeni sezonda da bu tür turnuvaları düzenlemeye devam edeceklerini ifade eden Sapaz, satrancın strateji öğreten, hayata hazırlayan ve mücadele etmeyi, pes etmemeyi öğreten bir spor olduğunu söyledi ve sporculara "Hiç biriniz üzülmeyecek, mücadeleye devam edeceksiniz" diyerek moral verdi.

Aynı gün müzede bir de resim yarışması düzenlendi. Resim yarışmasında ve satranç turnuvasında birinci olanlara tablet, ikinci olanlara Ankara satranç takımı, üçüncü olanlara ise kolej satranç takımı hediye edildi. Ödüllerin sponsoru Nurus oldu.