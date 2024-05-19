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Arama çalışmaları için İHA ve helikopter gönderildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran'ın talebi üzerine arama- kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere bir Akıncı İHA ve bir gece görüş kabiliyetli Cougar tipi helikopterin görevlendirildiği açıklamasında bulundu.

Arama çalışmaları için İHA ve helikopter gönderildi mask

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, " İran makamlarınca Dışişleri Bakanlığımız aracılığıyla yapılan talebe istinaden İran Cumhurbaşkanı ve heyetinin kaza kırıma uğrayan helikopterinin arama- kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere bir Akıncı İHA ve bir gece görüş kabiliyetli Cougar tipi helikopter görevlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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19 May 2024 - 22:41 DHA Ankara- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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