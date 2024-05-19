Okan Buruk'tan 2000 yılı hatırlatması

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisinin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.



11'e 11 iken daha iyi oynadıklarını söyleyen Okan Buruk, "11'e 10'da daha çok üretmeliydik. Rakibimiz orada iyi kapandı." dedi.

İkinci yarının başında daha iyi olduklarını da ifade eden Okan Buruk, "Biraz daha sakin olmamız gerekirdi. Genel olarak iyi işler yapmadık. Çok üretemedik, bireysel yetenekleri doğru kullanamadık. Maçtan önce de oyuncu 'Bu iş bitti' gibi düşünebiliyor. Bazen bu baskı, bazen rahatlık oluyor. Hiçbirimizin performansı iyi değildi. Daha iyisini yapmalıydık. Şampiyonluğu son haftaya bıraktık. Konyaspor deplasmanında inşallah şampiyonluğumuzu ilan etmek için bekleyeceğiz. Konya'nın da durumu belli. Ben oyuncularıma güveniyorum. Bu bir kaza, 2000 yılında da Fenerbahçe'ye iç sahada kaybettik. Bu bize ders oldu. Kaybettiğimiz için üzüntülüyüz, özür dileriz. Haftaya inşallah buraya şampiyon döneceğiz. Bunun için elimizden gelenin fazlasını yapacağız." ifadelerini kullandı.