İbrahim Reisi kimdir?

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, "Tahran kasabı" olarak bilinir. Reisi, 1988 yılında İran'da binlerce siyasi mahkumun infazından sorumlu olan ve bu nedenle "ölüm komitesi" olarak anılan soruşturma komitesinde yer alan dört kişiden biriydi. Bu dönemde, İran'da siyasi mahkumlar arasında yer alan binlerce kişi infaz edilmişti.

Reisi'nin bu geçmişi, tartışmalara ve eleştirilere neden olmuştur. Bazı insan hakları örgütleri ve uluslararası toplum, Reisi'nin insan hakları ihlalleri konusundaki geçmişi nedeniyle eleştirilerini dile getirmiştir. Özellikle bu dönemde yaşananların hesap sorulması ve adaletin sağlanması için çağrılar yapılmıştır.

İbrahim Reisi, İranlı bir siyasetçi ve yargıçtır. 28 Haziran 2021'de yapılan İran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde zafer kazanarak İran'ın 8. Cumhurbaşkanı olmuştur. Raisi, özellikle İran'da yargı organlarında yüksek görevlerde bulunmasıyla tanınır.

Reisi, 1960 yılında İran'ın Meşhed şehrinde doğmuştur. Hukuk eğitimini Tahran Üniversitesi'nde tamamlamıştır. 1980'lerin sonunda İran'ın Devrim Mahkemesi'nde savcı olarak görev yapmış ve daha sonra İran'ın Yargı Erki'nde çeşitli görevlerde bulunmuştur.

Özellikle 1980'lerde, İran-Irak Savaşı sırasında ve sonrasında binlerce siyasi mahkumun idam edildiği olaylarla ilişkilendirilen bir dönemde, Reisi'nin ismi dikkat çeker. O dönemde Reisi, Tahran bölgesinde infazlardan sorumlu bir görevde bulunmuş ve bu nedenle bazı çevrelerce "Tahran Kasabı" olarak anılmıştır.