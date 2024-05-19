Fenerbahçe 16 yıl sonra başardı

Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray'ı Çağlar Söyüncü'nün golüyle yenerken 16 yıl sonra bir ilke de imza atıldı.
Çağlar Söyüncü, Diego Lugano'dan 16 yıl sonra Galatasaray’a gol atan ilk Fenerbahçe stoperi oldu.
Fenerbahçe'de Szymanski'nin kullandığı köşe vuruşunda kale önünde topla buluşan Çağlar Söyüncü, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1
Bu golle Çağlar Söyüncü, Süper Lig kariyerinde ilk derbi golünü Galatasaray'a attı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.