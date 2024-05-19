- Spor

Fenerbahçe 16 yıl sonra başardı

Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray'ı Çağlar Söyüncü'nün golüyle yenerken 16 yıl sonra bir ilke de imza atıldı.

Fenerbahçe 16 yıl sonra başardı mask

Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray'ı Çağlar Söyüncü'nün golüyle yenerken 16 yıl sonra bir ilke de imza atıldı.

Çağlar Söyüncü, Diego Lugano'dan 16 yıl sonra Galatasaray’a gol atan ilk Fenerbahçe stoperi oldu.
Fenerbahçe'de Szymanski'nin kullandığı köşe vuruşunda kale önünde topla buluşan Çağlar Söyüncü, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1

Bu golle Çağlar Söyüncü, Süper Lig kariyerinde ilk derbi golünü Galatasaray'a attı

# Fenerbahçe, çağlar söyüncü, Galatasaray, bir, Derbi

19 May 2024 - 21:39 - Spor

Mahreç  Melisa Sapaz

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL