Ukrayna Savunması'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı; "Rus Karadeniz Filosu için bir kötü gün daha. Ukraynalı savunmacılar bir gecede Rus mayın tarama gemisi Project 266M "Kovrovets"i imha etti. Harika iş çıkardınız, savaşçılar!"