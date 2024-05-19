Helikopter bulundu mu, Reisi nerede?

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin kaza yaptığı helikoptere ulaşıldığı sosyal medyada hızla yayıldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları İran Kızılay'ı tarafından helikopterin bulunduğuna dair açıklamalar yaparken, İran Kızılay'ı bu durumu yalandı.