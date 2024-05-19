Helikopter bulundu mu, Reisi nerede?

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin kaza yaptığı helikoptere ulaşıldığı sosyal medyada hızla yayıldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları İran Kızılay'ı tarafından helikopterin bulunduğuna dair açıklamalar yaparken, İran Kızılay'ı bu durumu yalandı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.