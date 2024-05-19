Fenerbahçe kazandı... Umudunu son haftaya taşıdı

Fenerbahçe Djiku'nun kırmızı kart gördüğü maçta deplasmanda Galatasaray'ı yenip şampiyonluk umudunu son maça taşıdı.

Fenerbahçe'de Alexander Djiku 21. dakikada çift sarı karttan kırmızı kart gördü.

Çağlar Söyüncü 71. dakikada attığ golle Fenerbahçe'ye galibiyeti getirdi.

Galatasaray 99 puanda kalırken, Fenerbahçe 96 puana yükseldi.

Ligin son haftasında oynanacak Konyaspor-Galatasaray ve Fenerbahçe-İstanbulspor maçı şampiyonu belirleyecek.

18. dakikada sol kanatta topla buluşan Fred'in pasında ceza sahası önünde meşin yuvarlağı alan Szymanski, uzaktan şansını denedi ancak top yandan auta çıktı.

21. dakikada Fenerbahçe 10 kişi kaldı. Orta sahada topla buluşan Torreira, Djiku'nun müdahalesi sonrasında yerde kalınca, hakem Arda Kardeşler, bu futbolcuyu ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına yolladı.

35. dakikada soldan kazanılan serbest vuruşta Hakim Ziyech kale sahası önüne ortaladı. Savunmanın arkasına hareketlenen Barış Alper Yılmaz'ın kafa vuruşunda top az farkla üstten dışarı gitti.

41. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Mert Hakan Yandaş, ters kanattan atağa katılan Fred'e ortaladı. Bu futbolcunun ceza sahasına girer girmez bekletmeden yaptığı vuruşta top az farkla yandan dışarı çıktı.

.71. dakikada Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü kullanılan kornerde oluşan karambolde topu boş kaleyi gönderdi: 0-1

STAT: Rams Park

HAKEMLER: Arda Kardeşler, Mehmet Emin Tuğral, Süleyman Özay

GALATASARAY: Muslera - Kaan Ayhan, Nelsson (Dk. 80 Zaha), Sanchez, Köhn (Dk. 73 Kerem Aktürkoğlu), Torreira, Kerem Demirbay (Dk. 74 Berkan Kutlu), Ziyech (Dk. 84 Tete), Mertens (Dk. 84 Vinicius), Barış Alper Yılmaz, Icardi

FENERBAHÇE: Livakovic – Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Ossterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Djiku, Fred, Szymanski, Mert Hakan Yandaş (Dk. 65 King), Tadic (Dk. 89 Bonucci), Batshuayi (Dk. 83 Dzeko)

GOL: Dk. 71 Çağlar Söyüncü (Fenerbahçe)

KIRMIZI KART: Dk. 21 Djiku (Fenerbahçe)

SARI KARTLAR: Mertens, Barış Alper Yılmaz, Ziyech, Berkan Kutlu (Galatasaray) – Osayi-Samuel, Batshuayi, Mert Hakan Yandaş, Livakovic, Fred (Fenerbahçe)