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Arama helikopterleri kayboldu, Türkiye'den yardım gidiyor!

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin içinde bulunduğu helikopter düştü. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken, kötü hava koşullarından dolayı kurtarma ekibi ve arama helikopterleri de kayboldu.

Arama helikopterleri kayboldu, Türkiye'den yardım gidiyor! mask

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin içinde bulunduğu helikopterin düşmesi sonrasında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ancak, kötü hava koşulları nedeniyle kurtarma ekibi ve arama helikopterlerinin de kaybolduğu bildiriliyor.

Bu acil durum karşısında Türkiye'den arama kurtarma çalışmalarına destek için yardım ekibi gönderildiği belirtiliyor. Türk yetkililer, İran'a yardım etmek ve kurtarma operasyonlarını koordine etmek üzere harekete geçmiş durumda.

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19 May 2024 - 20:40 - Gündem

Mahreç  Melisa Sapaz

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