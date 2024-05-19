Arama helikopterleri kayboldu, Türkiye'den yardım gidiyor!

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin içinde bulunduğu helikopterin düşmesi sonrasında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ancak, kötü hava koşulları nedeniyle kurtarma ekibi ve arama helikopterlerinin de kaybolduğu bildiriliyor.

Bu acil durum karşısında Türkiye'den arama kurtarma çalışmalarına destek için yardım ekibi gönderildiği belirtiliyor. Türk yetkililer, İran'a yardım etmek ve kurtarma operasyonlarını koordine etmek üzere harekete geçmiş durumda.