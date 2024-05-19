Son dakika; "Reisi hayatını kaybetti!"

Gazeteci Ceyhun Aşirov, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ve beraberindeki heyetin helikopter kazası sonucunda hayatını kaybettiğini açıkladı.

Aşirov'un yaptığı açıklama şu şekilde; "Bölgeden aldığım güvenli bilgilere göre, İran Cumhurbaşkanı Reis’i ve yanındaki yetkililer düşen Helikopterde hayatını kaybetti."