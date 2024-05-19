Son dakika; "Reisi hayatını kaybetti!"

Gazeteci Ceyhun Aşirov, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ve beraberindeki heyetin helikopter kazası sonucunda hayatını kaybettiğini açıkladı.
Aşirov'un yaptığı açıklama şu şekilde; "Bölgeden aldığım güvenli bilgilere göre, İran Cumhurbaşkanı Reis’i ve yanındaki yetkililer düşen Helikopterde hayatını kaybetti."
#SONDAKİKA— Ceyhun Aşirov (@CeyhunAsirov) May 19, 2024
Bölgeden aldığım güvenli bilgilere göre, İran Cumhurbaşkanı Reis’i ve yanındaki yetkililer düşen Helikopterde hayatını kaybetti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.