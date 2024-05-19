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"Tüm bunlar rastlantı mıdır? Mesaj kime?"

Azeri TV sunucusu Nigar İbrahimova sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Tüm bunlar rastlantı mıdır? Mesaj kime?" mask

Azeri TV sunucusu Nigar İbrahimova, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopterin düşmesiyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,  Azerbaycan ile dostluk mesajları veren İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin helikopteri kazaya uğramasının rastlantı olup olmadığını eleştirdi.

İbrahimova'nın açıklaması şu şekilde; "Tüm bunlar rastlantı mıdır? Mesaj kime? Azerbaycan ile ilişkilere önem veren ve güçlendirmekten yana olan Slovakya Başbakanı 8 Mayıs’ta Bakü ziyaretinden döndükten sonra suikasta uğradı; İlham Aliyev’e “dost” diyen Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, 2 gün önce “Sıra sende” şeklinde ölüm tehdidi aldı; Bugün ise uzun bir aradan sonra Azerbaycan ile dostluk mesajları veren İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin helikopteri kazaya uğradı."

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19 May 2024 - 20:08 - Gündem

Mahreç  Melisa Sapaz

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