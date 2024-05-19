Azeri TV sunucusu Nigar İbrahimova, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopterin düşmesiyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Azerbaycan ile dostluk mesajları veren İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin helikopteri kazaya uğramasının rastlantı olup olmadığını eleştirdi.
İbrahimova'nın açıklaması şu şekilde; "Tüm bunlar rastlantı mıdır? Mesaj kime? Azerbaycan ile ilişkilere önem veren ve güçlendirmekten yana olan Slovakya Başbakanı 8 Mayıs’ta Bakü ziyaretinden döndükten sonra suikasta uğradı; İlham Aliyev’e “dost” diyen Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, 2 gün önce “Sıra sende” şeklinde ölüm tehdidi aldı; Bugün ise uzun bir aradan sonra Azerbaycan ile dostluk mesajları veren İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin helikopteri kazaya uğradı."
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.