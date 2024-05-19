Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 7 tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin davanın firari sanığı Serdar Sertçelik’in iddiaları üzerine, 'Suç işlemek için anlaşmak', 'Adil yargılamayı ve tanığı etkilemeye teşebbüs', 'Görevi kötüye kullanma ve suçluyu kayırma' suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltında bulunan 2'si emniyet müdürü, 1'i komiser 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, cumhuriyet başsavcılığındaki ifadelerinin ardın tutuklanmaları istemiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Öte yandan, 1 şüphelinin emniyetteki sorgusunun devam ettiği belirtildi.