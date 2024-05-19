Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin davanın firari sanığı Serdar Sertçelik’in iddiaları üzerine, 'Suç işlemek için anlaşmak', 'Adil yargılamayı ve tanığı etkilemeye teşebbüs', 'Görevi kötüye kullanma ve suçluyu kayırma' suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltında bulunan 2'si emniyet müdürü, 1'i komiser 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, cumhuriyet başsavcılığındaki ifadelerinin ardın tutuklanmaları istemiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Öte yandan, 1 şüphelinin emniyetteki sorgusunun devam ettiği belirtildi.
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Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 7 tutuklama
Ankara'da Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturmada gözaltına alınan 2’si emniyet müdürü, 1'i komiser 7 şüpheli, savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.