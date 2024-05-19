Kurtarma çalışanları kaza yerinde kayboldu

İran Kızılayı, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopterinin düştüğü kaza yerindeki kurtarma çalışmalarında zorlu hava koşulları nedeniyle 3 kurtarma çalışanlarının kaybolduğunu bildirildi.

Kurtarma ekiplerinin, helikopterin enkazına ulaşmak ve mürettebatı kurtarmak için yoğun çaba harcadığı belirtilirken, 3 kurtarma çalışanının kaybolduğu açıklandı. Öte yandan, İran Kızılayı yetkilileri, kayıp kurtarma çalışanlarının bulunması için çalışmaların devam ettiğini belirtti.