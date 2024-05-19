Kurtarma çalışanları kaza yerinde kayboldu

İran Kızılayı, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopterinin düştüğü kaza yerindeki kurtarma çalışmalarında zorlu hava koşulları nedeniyle 3 kurtarma çalışanlarının kaybolduğunu bildirildi.
Kurtarma ekiplerinin, helikopterin enkazına ulaşmak ve mürettebatı kurtarmak için yoğun çaba harcadığı belirtilirken, 3 kurtarma çalışanının kaybolduğu açıklandı. Öte yandan, İran Kızılayı yetkilileri, kayıp kurtarma çalışanlarının bulunması için çalışmaların devam ettiğini belirtti.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.