Biden tatilini yarıda kesti, durum ciddi!

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin içinde bulunduğu helikopter düştü. İran içindeki ve uluslararası gelişmeleri hızla etkiledi. Sosyal medyada Cumhurbaşkanı Reisi'nin hayatını kaybettiği yönünde iddialar hızla yayılmaya başladı. Bunun üzerine, ABD'de başkanı Jeo Biden tatilini yarıda keserek, harekete geçti.
ABD Başkanı Joe Biden, İran'daki bu olayların ardından tatilini yarıda keserek görevine döndü. Biden'ın tatilini yarıda kesme kararı, olayın uluslararası boyutunun ne denli ciddi olduğunu gözler önüne seriyor.
İran'da yaşanan bu kazanın ardından bölgedeki siyasi dengelerin nasıl etkileneceği ve uluslararası ilişkilerde nasıl bir yol izleneceği merakla bekleniyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.