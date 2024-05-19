19 May 2024 - 19:21- Gündem G:

Biden tatilini yarıda kesti, durum ciddi!

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin içinde bulunduğu helikopterin düşmesi, İran içindeki ve uluslararası gelişmeleri hızla etkiledi. Kaza sonrası arama kurtarma çalışmaları sürerken, sosyal medyada Cumhurbaşkanı Reisi'nin hayatını kaybettiği yönünde iddialar yayıldı. Bu kritik gelişme ABD'de başkanı Jeo Biden'i harekete geçirdi.

Biden tatilini yarıda kesti, durum ciddi! mask

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin içinde bulunduğu helikopter düştü. İran içindeki ve uluslararası gelişmeleri hızla etkiledi. Sosyal medyada Cumhurbaşkanı Reisi'nin hayatını kaybettiği yönünde iddialar hızla yayılmaya başladı. Bunun üzerine, ABD'de başkanı Jeo Biden tatilini yarıda keserek,  harekete geçti. 

ABD Başkanı Joe Biden, İran'daki bu olayların ardından tatilini yarıda keserek görevine döndü. Biden'ın tatilini yarıda kesme kararı, olayın uluslararası boyutunun ne denli ciddi olduğunu gözler önüne seriyor.

İran'da yaşanan bu kazanın ardından bölgedeki siyasi dengelerin nasıl etkileneceği ve uluslararası ilişkilerde nasıl bir yol izleneceği merakla bekleniyor.

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19 May 2024 - 19:21 Ankara- Gündem

Mahreç  Melisa Sapaz

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