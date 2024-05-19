Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi hayatını mı kaybetti?

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin içinde bulunduğu helikopter düştü. Bunun üzerine, Reisi'nin hayatını kaybettiğine dair iddialar sosyal medya üzerinde hızla yayılmaya başladı.

Kaza sonrası arama kurtarma ekipleri, olay yerine ulaşarak enkazda kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Hava şartlarının zorlu olması nedeniyle operasyonlar güçlükle devam ederken, Cumhurbaşkanı Reisi ve diğer yolcuların durumu hakkında henüz resmi bir bilgi verilmedi.

Bu olay dünya gündeminde büyük yankı uyandırdı. Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümüyle ilgili iddialar, İran ve uluslararası kamuoyunda endişe ve belirsizlik yarattı. İran İçişleri Bakanlığı, olayın tüm yönleriyle araştırıldığını ve kısa sürede resmi bir açıklama yapılacağını duyurdu.

Öte yandan, bu olayın kaza mı yoksa suikast mı olduğu soruları gündemdeki yerini koruyor. Özellikle İsrail'in olaya dahil olup olmadığı yönündeki iddialar Ortadoğu'da yeni bir çatışma olasılığını tartışmaya açtı.