19 May 2024 - 18:22- Gündem G:

Kaza mı, suikast mı?

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin içinde bulunduğu helikopter düştü. Zorlu hava şartlarında arama kurtarma çalışmaları devam ederken, akıllarda tek bir soru oluştu. Kaza mı, suikast mı?

Kaza mı, suikast mı? mask

Muhabir- Melisa SAPAZ 

İran devlet televizyonu, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin içinde bulunduğu konvoydaki helikopterlerden birinin kaza geçirdiğini duyurdu. Kazanın meydana geldiği helikopterde, Cumhurbaşkanı Reisi'nin yanı sıra İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da bulunduğu iddia edildi

Arama kurtarma ekipleri, olay yerine hızla ulaşarak enkazda Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindeki heyeti kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Hava şartlarının zorlayıcı olması, kurtarma operasyonunu güçleştirirken, Henüz Cumhurbaşkanı Reisi ve diğer yolcuların durumu hakkında net bir bilgiye ulaşılamadı.

Öte yandan, Dünya gündemine oturan bu olayın kaza mı yoksa suikast mı olduğu merak konusu. Özellikle, bu kazanın arkasında İsrail'in parmağı olup olmadığı tartışılıyor. Eğer olayın ardında gerçekten bir suikast girişimi varsa, bu durum Ortadoğu'da yeni bir savaşın başlangıcını tetikleyebilir mi sorusu gündemi meşgul ediyor. 

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19 May 2024 - 18:22 - Gündem

Mahreç  Melisa Sapaz

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