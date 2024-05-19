Kaza mı, suikast mı?

Muhabir- Melisa SAPAZ
İran devlet televizyonu, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin içinde bulunduğu konvoydaki helikopterlerden birinin kaza geçirdiğini duyurdu. Kazanın meydana geldiği helikopterde, Cumhurbaşkanı Reisi'nin yanı sıra İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da bulunduğu iddia edildi.
Arama kurtarma ekipleri, olay yerine hızla ulaşarak enkazda Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindeki heyeti kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Hava şartlarının zorlayıcı olması, kurtarma operasyonunu güçleştirirken, Henüz Cumhurbaşkanı Reisi ve diğer yolcuların durumu hakkında net bir bilgiye ulaşılamadı.
Öte yandan, Dünya gündemine oturan bu olayın kaza mı yoksa suikast mı olduğu merak konusu. Özellikle, bu kazanın arkasında İsrail'in parmağı olup olmadığı tartışılıyor. Eğer olayın ardında gerçekten bir suikast girişimi varsa, bu durum Ortadoğu'da yeni bir savaşın başlangıcını tetikleyebilir mi sorusu gündemi meşgul ediyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.