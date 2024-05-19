Derbi gerginliği; tartışma çıktı!

Süper Lig'in merakla beklenen Galatasaray- Fenerbahçe derbisi öncesinde, sahada beklenmedik bir gerginlik yaşandı.

Fenerbahçeli futbolcular zemin kontrolü için maç öncesi sahaya çıkıp yarı alanda beklerken, diğer yarı alanda bulunan Mert Hakan Yandaş ile Galatasaraylı oyuncu Kerem Aktürkoğlu arasında tartışma çıktığı öğrenildi.

Gerginliği yatıştırmak için her iki takımın kaptanları ve teknik direktörleri devreye girerek oyuncuları sakinleştirmeye çalıştı. Tribünlerdeki taraftarlar da bu beklenmedik olaya büyük ilgi gösterdi, ancak olası bir çatışmayı önlemek için güvenlik görevlileri duruma müdahale etti.