Mamak'ta 19 Mayıs Coşkusu

Etkinlik, Atatürk’ün Samsun’a çıkarak Kurtuluş Savaşı’nı başlattığı 19 Mayıs 1919’un 105. yıl dönümünü kutlamak amacıyla gerçekleşti. Programa çok sayıda öğrenci, öğretmen ve veli katıldı. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı, ardından çeşitli sportif gösteriler ve müzik dinletileri sunuldu.
Etkinlik boyunca, Mamak Kapalı Spor Salonu’nda büyük bir coşku hâkimdi. Katılımcılar, gençlerin sergilediği performanslar ve gösterilerle 19 Mayıs ruhunu doyasıya yaşadılar.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.