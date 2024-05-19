- Asayiş

Birlikte yaşadığı kadını öldürdü

Mardin'in Midyat ilçesinde, Suriyeli A.A.(36), birlikte yaşadığı vatandaşı Media Elmahmoud'u (28) bıçaklayarak öldürdü.

Birlikte yaşadığı kadını öldürdü mask
Birlikte yaşadığı kadını öldürdü
Birlikte yaşadığı kadını öldürdü
Haber albümü için resme tıklayın

Olay, saat 04.00 sıralarında ilçeye bağlı Gölcük Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; A.A., dini nikahla birlikte yaşadığı Media Elmahmoud'u bıçaklayıp, kaçtı. İhbarla olay yerine ekipler gönderildi. Kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze Midyat Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, yakalanan şüpheli işlemleri sonrası tutuklandı.

# Cinayet, olay, geldi, Göre, saat, tutuklandı

19 May 2024 - 17:25 DHA Mardin- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL