19 May 2024 - 17:21- Asayiş G:

Silahlı kavga; 5 yaralı

Gaziantep'te 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

Silahlı kavga; 5 yaralı
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Olay, öğleden sonra Ünaldı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; 2 grup çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek pompalı tüfeklerin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada; kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesiyle yaralanan Ubeyde A., Mehmet D., Eftal D., Ali K. ve Mehmet S. ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. 1 şüpheli gözaltına alınırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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19 May 2024 - 17:21 DHA Gaziantep- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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