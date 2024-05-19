Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarını derbiye uğurladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 37'nci haftasında deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak. Rams Park'ta oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak olan karşılaşmada Arda Kardeşler düdük çalacak. Bu mücadele öncesinde Samandıra'da toplanan az sayıda sarı-lacivertli taraftar, takıma destek verdi. Tezahüratlar eşliğinde tesislerden ayrılan sarı-lacivertli kafile, stadyuma doğru hareket etti.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.