Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarını derbiye uğurladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 37'nci haftasında deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak. Rams Park'ta oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak olan karşılaşmada Arda Kardeşler düdük çalacak. Bu mücadele öncesinde Samandıra'da toplanan az sayıda sarı-lacivertli taraftar, takıma destek verdi. Tezahüratlar eşliğinde tesislerden ayrılan sarı-lacivertli kafile, stadyuma doğru hareket etti.