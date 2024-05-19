- Spor

Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarını derbiye uğurladı

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nin önünde toplanan Fenerbahçeli taraftarlar, Galatasaray derbisi öncesi takıma destek vererek stadyuma uğurladı.

Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarını derbiye uğurladı
Video için play'e tıklayın

Fenerbahçe, Süper Lig'in 37'nci haftasında deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak. Rams Park'ta oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak olan karşılaşmada Arda Kardeşler düdük çalacak. Bu mücadele öncesinde Samandıra'da toplanan az sayıda sarı-lacivertli taraftar, takıma destek verdi. Tezahüratlar eşliğinde tesislerden ayrılan sarı-lacivertli kafile, stadyuma doğru hareket etti.

# Fenerbahçe, Taraftar, Derbi, etti, Destek, Park, saat

19 May 2024 - 17:02 DHA İstanbul- Spor

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL