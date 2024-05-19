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Reisi’yi taşıyan helikopter acil iniş yaptı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’yi taşıyan helikopter, Doğu Azerbaycan eyaletinde acil iniş yaptı.

Reisi’yi taşıyan helikopter acil iniş yaptı mask

İran medyası, Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopterin Doğu Azerbaycan eyaletinde sili hava koşullarında acil iniş yapmak zorunda kaldığını duyurdu. Bölgeye arama kurtarma ekiplerinin sevk edildiği aktarıldı.

İReisi’yi taşıyan helikopterde, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emirabdullahiyan ve Doğu Azerbaycan Valisi Malik Rahmati’nin de bulunduğu ifade edildi.

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19 May 2024 - 16:38 DHA - Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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