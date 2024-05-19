Reisi’yi taşıyan helikopter acil iniş yaptı

İran medyası, Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopterin Doğu Azerbaycan eyaletinde sili hava koşullarında acil iniş yapmak zorunda kaldığını duyurdu. Bölgeye arama kurtarma ekiplerinin sevk edildiği aktarıldı.
İReisi’yi taşıyan helikopterde, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emirabdullahiyan ve Doğu Azerbaycan Valisi Malik Rahmati’nin de bulunduğu ifade edildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.