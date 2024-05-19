"Boş vermişliğe kurban gitmek istemiyoruz"

Motosiklet sürücüleri ve motokuryelerden oluşan kalabalık, Balıkesir'de öldürülen üniversite öğrencisi motokurye Ata Emre Akman, Ankara'da öldürülen motokurye Samet Özgül ve İzmir’de üşümesin diye taksisine aldığı yolcu tarafından öldürülen taksici Oğuz Erge’yi andı. Türkiye Motosiklet Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Fatih Özsoy "Cezaların en üst kademeden verilmesini istiyoruz, pişmanlık bir kaçış yolu olmasın" dedi.

Türkiye Motosiklet Platformu ve İstanbul Kuryeler Federasyonu üyesi motosikletliler ile çok sayıda motosiklet sürücüsü, Kadıköy Bağdat Caddesi’nde bir araya gelerek 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda konvoy oluşturdu. Konvoy öncesinde, Balıkesir'de öldürülen üniversite öğrencisi motokurye Ata Emre Akman, Ankara'da öldürülen motokurye Samet Özgül ve İzmir'de üşümesin diye taksisine aldığı yolcu tarafından öldürülen taksici Oğuz Erge anıldı. Ardından basın açıklaması yapıldı.

"BOŞ VERMİŞLİĞE KURBAN GİTMEK İSTEMİYORUZ"

Türkiye Motosiklet Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Fatih Özsoy, cezaların caydırıcı olması için yasal düzenleme talep ederek, "Bugün 19 Mayıs 2024, Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 105. Yılını kutlamaktan gurur duyuyoruz. Bizler istiyoruz ki her zaman mutluluğu güzellikleri paylaşalım. Üzüntüler, sorunlar ve sıkıntılar, bizlerden ve ülkemizden uzak olsun. Ama gelin görün ki, bayram günü yine üzgünüz, biçareyiz. Hepimizin bildiği gibi Balıkesir’de bir kurye kardeşimiz Ata Emre Akman, hunharca katledildi. Hem de tescillenmiş ama cezası verilmemiş bir suç makinesi tarafından. Öğretim üyesi bir annenin ve emekli bir albayın oğlu olan iyi yetiştirilmiş evlatları, ekmeğinin peşindeyken katledildi. İşte bizim tepkimiz buna. Zamanında cezalar layıkıyla verilmiş olsaydı, bu suç makinesi hapiste olsaydı bu dram yaşanmayacaktı. Eski basın açıklamalarımıza baktım da, seneler geçmiş ama hiçbir şey değişmemiş. Yine ölenler motorcu, yine katiller dışarda ya da küçük cezalarla kurtulmuşlar… Olaylarda azalma yok, maalesef artma var. Biz motosiklet sürücüleri olarak, kuryeler olarak, emekçiler olarak artık boş vermişliğe kurban girmek istemiyoruz. Cezaların en üst kademeden verilmesini istiyoruz. Pişmanlığın bir kaçış yolu olmasını istemiyoruz. Aslında biz bir uğursuzun, bir sevgisizin dokunuşuyla değil, sevdiklerimizle beraber yaşlanarak ölmek istiyoruz. Cezalar artırılsın, hak eden hak ettiğini bulsun. Bütün kayıplarımızı saygıyla anıyoruz, mekânları cennet olsun. Ailelerine de sabırlar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

"MOTORCU DEYİP GEÇMEYİN, SAYILARIMIZ MİLYONLARA ULAŞIYOR"

İstanbul Kuryeler Federasyonu eş başkanı Murat Tomris, moto kuryelik mesleğinin tehlikeli meslekler sınıfına alınması gerektiğine dikkat çekerek, "Bugün 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı. Ve ne acıdır ki sizlerin karşısına bir bayram değil matem havasında geldik. Bugün buraya 11 Mayıs 2024 tarihinde insan bile diyemeyeceğimiz bir yaratık tarafından canice öldürülen Ata Emre Akman için toplandık. Bugün buraya 5 Kasım 2022 tarihinde trafikte tartıştığı 3 kişi tarafından boğazından bıçaklanarak öldürülen Samet Özgül için toplandık. Bugün buraya 31 Ocak 2024 tarihinde üşümesin diye taksisine aldığı yolcu tarafından öldürülen Oğuz Erge için toplandık. Neydi arkadaşlar bu kardeşlerimizin öldürülme sebebi? Bu kardeşlerimizin derdi evlerine ekmek götürmek, okul harçlıklarını çıkarmak. Belki bir yuva kurmak. Bizler bu kardeşlerimizi bizden alan canilerin en ağır cezayı almalarını, Günyüzü görmemelerini istiyoruz. Buradan devlet büyüklerimize sesleniyoruz. Bizleri hafife almayın, çoğunluğumuzun farkına varın ve bizlere sahip çıkın. Altı üstü bir moto kurye, motorcu deyip geçmeyin. Bizim sayılarımız milyonlara ulaşıyor. Devletimizden taleplerimiz; ilk talebimiz insanın en doğal hakkı olan yaşamak. Bizler yaşamak istiyoruz. Bizler ihmalkar sürücülerin, kendini bilmez şoförlerin, insan hayatını hiçe sayan yaratıkların kurbanı olmak istemiyoruz. Moto kuryelik mesleğinin tehlikeli meslekler sınıfına alınmasını istiyoruz. Yasaların, ceza sisteminin düzenlenmesini istiyoruz. En büyük eksiğimiz olarak gördüğümüz denetimlerin en üst seviyeye çıkarılmasını istiyoruz. Ölmek ve öldürülmek istemiyoruz. Herkese çok teşekkür ederiz." şeklinde konuştu.

Türkiye Kızıl Elma Motosiklet Kulübü Kurucu Genel Başkanı Meryem Zengin ise "Adalet istiyoruz, adalet yerini bulsun. Suçlular yakalansın, gerekli işlemler yapılsın, onun için buradayız. Onların sesi olmak için buradayız." dedi.

"MOTORCU OLMAK İSTİYORUM AMA BU OLAYLARI GÖRÜNCE KORKUYORUM"

12 yaşındaki Aslıhan Ülgen, motor sürmek istediğini ancak korktuğunu belirterek, "Babamın motoru var, ona biniyorum. İlerde kendim de sürmek istiyorum. 18 yaşıma gelince motor ehliyeti almak istiyorum. Ama televizyonda bu olayları görünce biraz fazla korkuyorum." diye konuştu.

Çok sayıda motorcu, marşlar eşliğinde Bağdat Caddesi’nden Edirnekapı’ya gitmek için konvoy oluşturdu. Bir motorcunun koltuğa sabitlediği Atatürk büstü, vatandaşların dikkatini çekti.

"BİR KURYE GÜNDE 30-40 KAPIYA GİDİYOR"

Konvoyun ardından açıklamalarda bulunan Türkiye Motosiklet Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Fatih Özsoy, ailelerin kendi çocukları için endişe duyduğunu vurgulayarak, "Ata Emre Akman kardeşimizin hunharca öldürülmesinden kaynaklı olarak hem biz motosikletçilerin, hem ailelerin vicdanı sızlamış durumda. Burada şu var, sadece motosikletçi olmasından ötürü değil. Bir kurye arkadaşımız tabi ki günde 30-40 tane kapıya gidiyor, bir sürü insanla muhatap oluyor. Ve böyle olaylarla karşılaşma ihtimali daha da fazla oluyor. O sebeple bütün aileler, evlatlarını dışarı gönderirken özellikle kurye arkadaşlarımızın aileleri, eşleri maalesef endişe içindeler. Acaba bizim çocuğumuzun da başına gelir mi? Bunu sosyal medyada bol bol görebilirsiniz. Ben kendi fikrim olarak anlatmıyorum, bu bir analiz. Ata kardeşimizin de başına gelen olayın faili, daha evvel 6 tane dosyası olan ve bu tür suçlar işleyen 17 yaşında biri. Maalesef onu bu hayattan aldı götürdü. Ailesini, herkesi yasa boğdu. Bu tür konularda bu faillerin, suçları işleyenlerin daha ağır yaptırımlarla cezalandırılmasını yetkililerden diliyoruz talep ediyoruz" dedi.

"2021 YILINDAN 2023 YILINA KADAR 68 TANE MESLEK CİNAYETİ GERÇEKLEŞTİ"

İstanbul Kuryeler Federasyonu eş başkanı Murat Tomris de 2 yılda 68 meslek cinayeti işlendiğinin altını çizerek "11 Mayıs 2024 tarihinde Balıkesir’de katledilen, hem de vahşice katledilen Ata Emre Akman moto kurye kardeşimiz için, aynı zamanda 5 Kasım 2024 tarihinde Ankara’da trafikte tartıştığı 3 kişi tarafından boğazından bıçaklanarak öldürülen Samet Özgül için, yine İzmir’de soğukta üşümesin diye taksisine aldığı, bir insana vicdan ve merhamet duygusu besleyerek gideceği yere bırakmak isteyen Oğuz Erge için… Aslında tüm hepsinin ortak özelliği olan meslek cinayetlerine dikkat çekmek için burada toplandık. 2021 yılından 2023 yılına kadar aslında dikkat çekmeyen 68 tane meslek cinayeti gerçekleşti. Umuyoruz ki bu cinayetler artık son bulur. Yasal mercilerde düzenlemeler gerçekleşir. Daha ağır cezalar gelir. Ve umarım bu olaylar burada son bulur" açıklamasını yaptı.