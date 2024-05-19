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Ünlü sunucu son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede 16 Mayıs Perşembe günü hayatını kaybeden sunucu Erkan Yolaç için Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni yapıldı. Törenin ardından Yolaç'ın cenazesi Zekeriyaköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ünlü sunucu son yolculuğuna uğurlandı
Ünlü sunucu son yolculuğuna uğurlandı
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Evet-Hayır yarışması ile ün kazanan sunucu Erkan Yolaç 16 Mayıs Perşembe günü tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında yaşamını yitirmişti. Yolaç için İstanbul Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni yapıldı. Törene İstanbul Valisi Davut Gül, Yolaç'ın ailesi ve sevenleri katıldı. Yolaç'ın oğlu Mehmet Yolaç ve kızı Göksu Yolaç burada taziyeleri kabul etti. Öğle namazının ardından Erkan Yolaç için cenaze namazı kılındı ve tabutu, sevenlerinin omuzlarında cenaze aracına alındı. Son yolculuğunun ardından Yolaç, Zekeriyaköy Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

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19 May 2024 - 15:34 DHA İstanbul- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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