Ünlü sunucu son yolculuğuna uğurlandı

Evet-Hayır yarışması ile ün kazanan sunucu Erkan Yolaç 16 Mayıs Perşembe günü tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında yaşamını yitirmişti. Yolaç için İstanbul Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni yapıldı. Törene İstanbul Valisi Davut Gül, Yolaç'ın ailesi ve sevenleri katıldı. Yolaç'ın oğlu Mehmet Yolaç ve kızı Göksu Yolaç burada taziyeleri kabul etti. Öğle namazının ardından Erkan Yolaç için cenaze namazı kılındı ve tabutu, sevenlerinin omuzlarında cenaze aracına alındı. Son yolculuğunun ardından Yolaç, Zekeriyaköy Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.