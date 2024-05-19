Erdoğan gençlerle biraraya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında gençleri ve milli sporcuları Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada " 19 Mayıs esarete karşı özgürlüğün, yılgınlığa karşı umudun, teslimiyete karşı milletimizin hür ve bağımsız yaşama kararlılığının sembolüdür" dedi.

"GENÇLER MİLLİ MÜCADELENİN ÖN SAFTAKİ NEFERLERİ OLDU"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında "Sizlerin şahsında aydınlık yarınlarımızın güvencesi olarak gördüğüm tüm genç kardeşlerime buradan tüm sevgilerimi ve saygılarımı gönderiyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma , Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle sizlerle beraber olmanın, sizlerin bu heyecanını benim de taşımamın bahtiyarlığı gerçekten sözlerle ifade edilemez. Bugün Türk gençliğini temsilen aramızda mili sporcularımızın yanı sıra, siyasette, bilimde müzikte ve çalışma hayatında başarlarıyla gurur kaynağımız olan gençlerimiz de bulunuyor. Her birinize ükemize milletimize ve ailelerinize yaşattığınız mutluluklar dolayısıyla teşekkür ediyorum. Rabbim başarılarınızı daim eylesin, ayağınıza taş değdirmesin diyorum. Millet olarak Anadolu’nun kapılarını açtığımız Malazgirt zaferinden beri üzerinde yaşadığımız bu topraklarda Mücadele halindeyiz. Önce bu mücadeleyi Anadolu’yu vatanımız yapmak, ardından ebedi ve ezeli yurdumuz olarak korumak için verdik. Türkiye‘nin istiklal ve istikbal mücadelesinin neferleri daima gençlerdi. Daha 21 yaşında İstanbul’u fethederek çağ açıp çağ kapayan gençler, tarih boyunca bu milleti zaferden zafere, başarıdan başarıya koşturdu. Tüm dünyaya ‘Çanakkale geçilmez’ dedirttiğimiz o büyük destanın gizli kahramanları gençlerden oluşuyordu. Gençler 19 Mayıs 1919’da Samsun’da ilk adımı atılan milli mücadelenin de ön saftaki neferleri oldu. Gazi Mustafa Kemal’in 19 Mayıs’ta kıvılcımını yaktığı İstiklal meşalesi, gençlerin omuzlarında Anadolu’ya yayılmış, tüm yürekleri kuşatmış, yine gençlerin fedakarlığı ve sahiplenmesiyle zafere kavuşmuştur. 19 Mayıs esarete karşı özgürlüğün, yılgınlığa karşı umudun, teslimiyete karşı milletimizin hür ve bağımsız yaşama kararlılığının sembolüdür. 19 Mayıs milli mücadeleyi başlatmakla kalmamış, son devletimiz Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş, milletimizin de kurtuluş mücadelesine dönüşmüştür. Bu vesileyrle asırlardın istiklal ve istikbalimiz uğrunda gözlerini kırpmadan şehadete koşan tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Aynı ulvi gaye uğrunda çarpışırken yaralanan gazilerimize şükranla yad ediyorum. Kurtuluş savaşımızın başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, milletimizin gözbebeği olan kahraman ordumuzun bütün mensuplarını bugün bir kez daha saygıyla anıyorum" dedi.