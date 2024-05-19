ATO Başkanı'ndan 19 Mayıs mesajı

18 Mayıs 2024- Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak bağımsızlık meşalesini yaktığını ve Milli Mücadele’yi fiilen başlattığını belirterek, Büyük Önder’in bu önemli günü Türk gençlerine armağan ve ülkenin geleceğini de onlara emanet ettiği söyledi. Baran, “İstiklal ve istikbalimizin güvencesi olan gençlerimiz dün olduğu gibi bugün de ekonomide, ticarette, sanatta, sporda göğsümüzü kabartan başarılara imza atıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor; birlik, beraberlik ve coşkuyla kutlayacağımız nice bayramlar diliyorum” dedi.

Baran mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak bağımsızlık meşalesini yakmış ve Milli Mücadele’yi fiilen başlatmıştı. Kahramanlık destanlarıyla dolu İstiklal mücadelemizin başlangıcı, Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolda atılan ilk adımın tarihi 19 Mayıs, Türk milletinin azminin ve bağımsızlık tutkusunun simgesi haline geldi. Gençlere, ‘Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyet'i biz kurduk, O'nu yükseltecek ve sürdürecek sizlersiniz’ diyerek seslenen Büyük Önder Atatürk, bu önemli günü Türk gençlerine armağan ve ülkemizin geleceğini de onlara emanet etmiştir. Güçlü yarınlarımız dün olduğu gibi bugün de istiklal bilinciyle yetişmiş gençlerimiz tarafından inşa ediliyor. Dünyadaki gelişmeleri takip ederek bilimde, teknolojide, ekonomide, yatırımda, girişimcilikte, sanatta, sporda ülkemizi hep daha ileriye taşıma gayretinde olan gençlerimiz, ülkemizin en büyük gücü. İş dünyası olarak gençlerimizin, genç girişimcilerimizin ülkemizi çok daha ilerilere taşıyarak gelecek nesillere devredeceğine olan inancımız tamdır.

Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarını ve bu vatan için toprağa düşen şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor; birlik, beraberlik ve coşkuyla kutlayacağımız nice bayramlar diliyorum”