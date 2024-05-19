Gençliğin kalbi Çankaya'da atıyor

18-19 Mayıs tarihlerinde düzenlenen ve birbirinden renkli etkinliklerin yer aldığı programın ilk günü gençlerin yoğun katılımıyla başladı. Gün boyu oyunlar, danslar ve atölye çalışmalarıyla festival coşkusunu yaşayan gençler, akşam saatlerinde ise Zakkum ve Aleyna Tilki konseri ile doyasıya eğlendi.

Festival kapsamında düzenlenen etkinliklere katılan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, 19 Mayıs'ın ülkemizin bağımsızlık mücadelesindeki önemine dikkate çekerek gençlerin bayramını kutladı.

"105 yıl önce Samsun’a bir adım atıldı"

Başkan Güner: "105 yıl önce Samsun’a bir adım atıldı ve bu adım bir ülkenin bir ulusun kaderini değiştirdi. Bayramlarımızı yasaklamak isteyenlere, coşkumuzu umudumuzu kırmak isteyenlere inat Ankara'da ve tüm ilçe belediyelerimizde bayramımızı coşkuyla kutluyoruz."

Çankaya Belediyesi 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kentin dört bir yanında düzenlediği etkinliklerle kutluyor. "Çankaya Gençlik Festivali" kapsamında düzenlenen kutlamalarda ilk gün hazine avı, dans gösterileri, sokak turnuvaları, sanat atölyeleri ve e-spor etkinlikleri ile tüm ilçede bayram coşkusu yaşandı. Akşam saatlerinde ise Ankara'nın sevilen gruplarından Zakkum, Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda sahne alırken, genç yıldız Aleyna Tilki Anıt Park'ta düzenlenen konserle Başkentli gençlerle buluştu.

105 YIL SONRA BUGÜN GELECEKTEN UMUTLUYUZ

Çankaya Belediye Başkanı Başkan Hüseyin Can Güner, Zakkum ve sanatçı Aleyna Tilki'nin konserlerine katılarak vatandaşların bayramını kutladı. Başkan Güner Zakkum grubunun Ahlatlıbel’de gerçekleştirdiği konserde yaptığı konuşmada "105 yıl önce Samsun’a bir adım atıldı ve bu adım bir ülkenin bir ulusun kaderini değiştirdi. Yıllar süren savaşların ardından tükenme noktasına gelmiş, her türlü emperyalist güce karşı yılmadan direnen bir ulusun yeniden ayağa kalktığı gün bugün. Ne mutlu ki, 105 yıl sonra bugün yine mutluyuz, kıvançlıyız ve gelecekten umutluyuz. 31 Mart’ta gelen baharın ardından burada genci, yaşlısı, kadını, erkeği her yaştan her gruptan insanla birlikte geleceğe daha da umutla baktığımız bir akşamdayız. Bugün bizleri burada yalnız bırakmayan çok özel bir grup var. Ankara’nın grubu onlar ve biliyoruz ki siz Zakkum’u Zakkum da sizleri çok seviyor. Hepinizin adına onlara teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki aydınlık yarınlara yürüyeceğimiz günlerde de daha da coşkulu şekilde yine bir arada olacağız" diye konuştu.



BAYRAMLARIMIZI YASAKLAMAK İSTEYENLERE İNAT COŞKUYLA KUTLUYORUZ



Anıt Park'ta sahne alan Aleyna Tilki konserine katılan Başkan Güner, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için şunları söyledi:

"Çankaya'nın genç yürekleri ve kendini genç hisseden konuklar, yarın çok özel bir güne uyanacağız. Kurtuluşun, kuruluşun ve devrimlerin ilk gününe uyanacağız. Her şeyin bitti denildiği yerde yeniden atılan bir adımla bir ulusun tarihinin, geleceğinin değiştiği bir güne uyanacağız. Esaretten Cumhuriyet'e giden yolda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün cesaret dağıttığı o ilk adımın gününe uyanacağız. Yaşasın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, diyerek hepinizin bayramını kutluyorum. Bayramlarımızı yasaklamak isteyenlere, coşkumuzu umudumuzu kırmak isteyenlere inat bugün ve yarın Ankara'da tüm ilçe belediyelerimizde bayramımızı coşkuyla kutluyoruz. Çankaya'da da bugün iki ayrı noktada çok değerli misafirlerimiz ve sanatçılarımızı ağırlıyoruz. Onlara teşekkür ediyorum ve daha güzel günlerde, daha güzel yarınlarda sizlerin inancı ve kararlılığıyla da bir arada olmak umuduyla hepinize keyifli akşamlar diliyorum" dedi.

OYUNLAR, DANSLAR VE ATÖLYELER



Gençlik Festivali, Kızılay ile Tunalı Hilmi Caddesi arasında düzenlenen "Hazine Avı" etkinliği ile başladı. Yarışmada gençler, 3-4 kişilik gruplar halinde Kızılay-Tunalı bölgesi arasında hazırlanmış gizli ve bulmacalı soruları bularak yaklaşık 20 ayrı noktayı ziyaret edip, görevleri gerçekleştirerek Çankaya'nın en büyük avcısı olmak için yarıştı. Hazine Avı etkinliğinde 1’inciliği Vahşi Kelebekler takımı aldı. Etkinlikte 2. Çarşı Gezmesi takımı olurken 3'üncülüğü ise Ahmet'in Nevresim Takımı elde etti. Etkinliğin sonunda 1. olan takıma kişi başı 2 bin TL, ikinci olan takıma kişi başı 1000 TL ve 3. olan takıma kişi başı 500'er TL hediye çeki verildi. Festivalin ilk günündeki eğlenceli etkinliklerden biri de "Flash Mob Dans Gösterisi" oldu. Ankaralı dört farklı dans ekibi Kızılay ve Karanfil Sokak'ta bir araya gelerek "flash mob" tarzında müzik ve dans dolu etkinliklerle keyifli anlar yaşattı.

ÜÇ BÜYÜK SANAT ATÖLYESİ



Çankaya'nın sanat atölyeleri de festival kapsamında gençlere yönelik etkinliklere ev sahipliği yaptı. Sanatçı Hikmeti Tabiyeci ile Sokakta Sanat Atölyesi, Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde; 'Sırlı İşler Heykel Atölyesi' ise Zülfü Livaneli Kültür Merkezi bahçesinde gençlerle buluştu. Festival'in en ilginç sanat atölyesine ise ünlü mural sanatçısı Aybars Yücel (Devak) imza attı. Devak'ın eğitimleri ve söyleşileri ile gerçekleşen "Duvar Boyama ve Mural Atölyesi" Kuğulupark’ta sanatseverlerin ilgi odağı oldu.

E-SPOR GENÇLİK KUPASI



Festival'in dikkat çeken diğer bir etkinliği ise bu yıl Çankaya'da ilk kez düzenlenen E-Spor Gençlik Kupası oldu. Anka Game Center'da düzenlen video oyun turnuvasında 11 genç takımda toplamda 75 sporcu, Valorant oyununda 5'e 5 maçlarda ilk kez verilecek kupayı kazanmak için yarıştı.