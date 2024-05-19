Keçiören'de Yenilik Rüzgarı Esiyor

Ankara Keçiören Belediyesi tarafından organize edilen ve Ankuva Bisiklet takımı ile yola çıkarılan Milli Mücadele Ateşinin yakıldığı şehirlerdeki toprak ve Türk Bayrakları 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kapsamında Ankara'ya getirildi. Toplamda 13 sporcu ve 6 kişilik bir ekipten oluşan Ankuva Bisiklet takımı Mili Mücadele rotası kapsamında Samsun'dan yola çıkarak Ankara'ya ulaştılar.

Milli Mücadele Ateşi Keçiören'de Yakıldı

31 Mart Yerel Seçimleri sonucunda Ak Parti'den Cumhuriyet Halk Partisine geçen Keçiören'de değişim rüzgarları kendini göstermeye başladı. Keçiören'de Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Dr.Mesut Özarslan yaptığı programlarla sosyal belediyeciliği Keçiören'lilere benimsetmeye devam ediyor. Bu bağlamda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kapsamında Milli Mücadele Ateşinin yakıldığı şehirlerdeki toprak ve Türk bayraklarını bağımsızlığın şehri olan Ankara'ya getirtti. 520 kilometre yol kateden sporcular, Gazi Mustafa Kemal Atatürk`ün Milli Mücadele’yi başlatmak için adım attığı Amasya, Mecitözü, Çorum, Kırıkkale rotasını kullanarak 19 Mayıs tarihinde Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Keçiören’e ulaştı.

Keçiören de Coşkulu Kutlama

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve spor Bayramı dolayısıyla Keçiören Belediyesi tarafından saat 13.00-14.30'da

e-spor etkinliği finali canlı yayını, 15.00-16.00 da Eda Ulutaş Şahin pop müzik grubu gösterisi,

18.30-19 00'da AFTAT Halk Oyunları Topluluğu tarafından Bilecik, Azerbaycan yöresi gösterileri ve bayrak dansı gösterisi,

19.00-20.00'da Veli Erdem Karakülah konseri

20.00 Bando eşliğinde Gençlik Alayı yürüyüşü

21.00 Burak Bulut Kurtuluş kuş konserinin ardından programlar sona erecek.