Birlikte yaşadığı kadını öldürdü

Şırnak Cizre ilçesi Nur Mahallesi Eren Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, H.Ö. dini nikahla birlikte yaşadığı Zeliha Kaptıkaçtı'yı darbedip, çeşitli yerlerinde bıçaklayarak kaçtı. Kanlar içerisinde kalan kadın hayatını kaybetti, cenaze Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaptıkaçtı'nın cenazesi memleketi Şanlıurfa'da defnedilirken, polis kaçan şüpheliyi arıyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.