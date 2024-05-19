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Birlikte yaşadığı kadını öldürdü

Şırnak'ta H.Ö., dini nikahla birlikte yaşadığı Zeliha Kaptıkaçtı'yı bıçaklayarak öldürdü. Kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Birlikte yaşadığı kadını öldürdü mask
Birlikte yaşadığı kadını öldürdü
Birlikte yaşadığı kadını öldürdü
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Şırnak  Cizre ilçesi Nur Mahallesi Eren Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, H.Ö. dini nikahla birlikte yaşadığı Zeliha Kaptıkaçtı'yı darbedip, çeşitli yerlerinde bıçaklayarak kaçtı. Kanlar içerisinde kalan kadın hayatını kaybetti, cenaze Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaptıkaçtı'nın cenazesi memleketi Şanlıurfa'da defnedilirken, polis kaçan şüpheliyi arıyor.

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19 May 2024 - 13:47 DHA - Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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