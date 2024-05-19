BELMEK  ‘Kadınların Renkli Dünyası Sergisi’ Başkent'te

Kızılay Zafer Çarşısı Sanat Galerisi’nde açılan ‘Kadınların Renkli Dünyası Sergisi’ 24 Mayıs 2024 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

24 Mayıs 2024 tarihine kadar ziyarete açık

Ankara Büyükşehir Belediyesi Beceri ve Meslek Edinme Kurslarında (BELMEK) eğitim gören kursiyerlerin hazırladıkları el emeği göz nuru eserler ‘Kadınların Renkli Dünyası Sergisi’ ile görücüye çıktı.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde BELMEK’te eğitim gören kursiyerlerin hazırladığı mozaikten takıya ahşap boyamadan taş bebeğe kadar pek çok ürünün yer aldığı sergi, Kızılay Zafer Çarşısı Sanat Galerisi’nde 24 Mayıs 2024 tarihine kadar ziyarete açık olacak. Serginin açılışına ise Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ali Bozkurt, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Meslek Edinme Şube Müdürü Haluk Erdemir ve çok sayıda davetli katıldı.

20 BRANŞ VE 1500 ESER BEĞENİYE SUNULDU

Kadınların sosyal hayata daha çok katılması, hoşça vakit geçirmesi, kültürel bilgi birikimi ve sanata olan ilgilerinin artırılması amacıyla kolay ulaşılabilir 58 kurs merkezi ile hizmet verdiklerini kaydeden Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ali Bozkurt, “BELMEK kurslarımızda; unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarımızın öğrenilmesi ve gelecek nesillere aktarılması konusunda 31 branşta kurslar veriliyor. Kadınların Renkli Dünyası Sergi’mizde de yaklaşık 8 aylık çalışmanın sonucunda, 20 branşta 1500 eser ortaya çıkartılarak sanatseverlerin beğenisine sunuldu” diye konuştu.