Seymenerden 19 Mayıs kutlaması

Ankara Kulübü Derneği Çankaya Şube Temsilcisi Halil Bahadır Saka, Kurtuluş Anadolu Lisesi'nde yetiştirdikleri genç Seymenler ile birlikte okulda 19 Mayıs kutlama töreninde gösterilerde yer almaktan dolayı büyük mutluluk ve gurur duyduklarını belirttti. Sözelrine " 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkan ve Milli Mücadeleyi yürütmek için 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Dikmen sırtlarında karşılayan binlerce atlı ve yaya Seymenlerin torunları- günümüz temsilcileri olarak, okulumuzda yetiştirdiğimiz genç Seymenlerimizle gurur duyuyoruz. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının Samsun’dan yaktığı bağımsızlık ateşinin 105’nci yıl dönümünde geleceğimizin teminatı gençlerimiz başta olmak üzere hepimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu ATA’mız başta olmak üzere tüm kurtuluş kahramanlarımızı saygı, minnet ve şükranla, rahmetle anıyoruz." ifadeleriyle devam etti.