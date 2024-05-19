Samsun Atakum ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Barda alkol aldıktan sonra caddede yürüyen U.C.T. ile F.S.E. (22); C.H.Ş. ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Protez Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi U.H.Z.'le iddiaya göre omuz omuza çarpıştı. Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. U.C.T. belinden çıkardığı bıçak ile C.H.Ş. ve U.H.Z.'yi kalçasından bıçakladı. Tarafları olay yerine yakın bekçilere ayırırken, yaralanan 2 kişi ambulansla hastane götürüldü. U.C.T. gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.
19 May 2024 - 13:14- Gündem Güncelleme:
Samsun'da iki kişiyi bıçakladı
Samsun'da omuz omuza çarpışan taraflar arasındaki tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. C.H.Ş. (21) ile U.H.Z.'yi (22) kalçasından bıçaklayan U.C.T. (20), gözaltına alındı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.