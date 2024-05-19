19 May 2024 - 13:14- Gündem G:

Samsun'da iki kişiyi bıçakladı

Samsun'da omuz omuza çarpışan taraflar arasındaki tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. C.H.Ş. (21) ile U.H.Z.'yi (22) kalçasından bıçaklayan U.C.T. (20), gözaltına alındı.

Samsun'da iki kişiyi bıçakladı mask

Samsun Atakum ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Barda alkol aldıktan sonra caddede yürüyen U.C.T. ile F.S.E. (22); C.H.Ş. ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Protez Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi U.H.Z.'le iddiaya göre omuz omuza çarpıştı. Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. U.C.T. belinden çıkardığı bıçak ile C.H.Ş. ve U.H.Z.'yi kalçasından bıçakladı. Tarafları olay yerine yakın bekçilere ayırırken, yaralanan 2 kişi ambulansla hastane götürüldü. U.C.T. gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

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19 May 2024 - 13:14 DHA Samsun- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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