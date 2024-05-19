- Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindekikararlı duruşunun altını çizerek "19 Mayıs" paylaşımında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs Mesajı
Video için play'e tıklayın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir tebrik mesajı yayımladı.

Erdoğan, mesajında gençlerin ve milletin bayramını kutlayarak şu ifadeleri kullandı:

"Gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı tebrik ediyor, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere Kurtuluş Savaşımızın bütün kahramanlarını bir kez daha saygıyla anıyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, 19 Mayıs'ın Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki önemine dikkat çekerek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Kurtuluş Savaşı kahramanlarını anmanın önemini vurguladı.

Erdoğan, bu özel günün gençlere armağan edilmiş olmasının, Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek gençlerin omuzlarındaki sorumluluğu hatırlattığını belirtti. Ayrıca, milletin birliği ve beraberliğinin pekişmesi adına bu tür milli bayramların taşıdığı anlamın altını çizdi.

# Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Mesaj, Gençlik ve Spor Bayramı, 19 Mayıs, Mayıs, Atatürk, bir, daha, Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye

19 May 2024 - 12:43 - Gündem

Mahreç  Zehra Önen

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL