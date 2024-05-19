Taksim'de 19 Mayıs töreni

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde, Taksim’deki Cumhuriyet Anıtı’nda resmi tören düzenlendi. Saat 09.30’da yapılan törene, İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, İstanbul Büyükşehir (İBB) Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, siyasi parti temsilcileri, gaziler, çeşitli okullardan öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Özbay’ın Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bırakması ile başlayan resmi tören, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için yapılan saygı duruşu sonrası İstiklal Marşı okunmasının ardından sona erdi.

SİYASİ PARTİ VE STK TEMSİLCİLERİNDEN ÇELENK SUNUMU

Resmi törenin bitmesinin ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de aralarında bulunduğu siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bıraktı.

"MİNNET BORCUMUZ VAR"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, çelenk bırakma töreninin sona ermesinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlayan İmamoğlu, "Çok kararlı ve 38 yaşında bir insanın liderliğiyle beraber kurtuluş mücadelesinin en kritik anı, Atamızın 3 gün önce, İstanbul’da Beşiktaş’tan yola çıkarak Samsun’a vardığı gündür. Kararlılığın ilk adımıdır. O ilk adımla birlikte milletin uyanışı ve muazzam bir milli mücadele. Kadını, erkeği, genci, yaşlısı, hürriyet mücadelesi, bağımsızlık mücadelesi ve sonucunda milletimizin 1920’de önce meclis, 1923’te sonra Cumhuriyetle buluşması. Atatürk’e ve o dönem mücadele veren silah arkadaşlarına, yol arkadaşlarına, milletimize yani hepimizin aslında dedesine, ninesine büyük minnet borcumuz var. 21’inci yüzyılda Atatürk’ü anmak, 19 Mayıs’ta Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlamak bize farklı sorumluluklar da yüklüyor. Türkiye’mizin, eğitimden, sağlığa, spordan, kültür-sanata, sanayiden, bilime, teknolojiye, tabii ki adalete, özgürlüğe, fikir özgürlüklerine, demokrasiye tüm bu noktalarda en üst seviyeye ulaşması konusunda büyük bir sorumluluk. Bu sorumluluk toplumun her bireyine yüklenmiş durumda. Ama özellikle biz yöneticilere daha fazla yüklenmiş durumda." dedi.

İmamoğlu, "Güzel İstanbul’umuzda bu bahsettiğim duyguların tamamını hayata geçirme ve milletimizle buluşturma konusunda kararlıyız. Bu kararlılık aslında günü geldiğinde, hızla, zamanı çok geçirmeden bu pırlanta gençlere, bu şehrin, bu ülkenin en güzel haliyle yönetimini, bütün unsurlarını devretme sorumluluğu var hepimizde. Umarım Türkiye’mizi dünyanın bu bahsettiğim unsurlar üzerinde müreffeh seviyeye ulaştığı günleri sağlarız. İşte o zaman Mustafa Kemal Atatürk’ü, kurucu ve ebedi liderimizi gerçekten anmış oluruz. Gerçekten o büyük mücadeleyi vermiş insanlara layık olmuş oluruz" diye konuştu.