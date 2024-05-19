Balıkesir'de 19 Mayıs kutlandı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 105'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında Balıkesir'de kortej yürüyüşü düzenlendi. Balıkesir Garı önünden başlayan kortej yürüyüşü Stadyum Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı'na kadar sürdü. Bando eşliğindeki yürüyüşe Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, MHP Balıkesir Milletvekili Ekrem Gökay Yüksel, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, kurum ve daire yöneticileri, sivil toplum kuruluşları ve öğrenciler katıldı.

Gençlik ve İl Spor Müdürlüğü'nün Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun ardından Kurtdereli Spor Salonu'nda şiir dinletisi ve halk oyunları gösterisi yapıldı.