- Yaşam

Çankırı'da yaylalar düğün çiçekleriyle bezendi

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde ilkbaharda açan düğün çiçekleri, ziyaretçilerine eşsiz güzellikler sunuyor.

Çankırı'da yaylalar düğün çiçekleriyle bezendi mask

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde ilkbaharda açan ve doğayı sarıya boyayan düğün çiçekleri, ziyaretçilerine eşsiz güzellikler sunuyor.

Her yıl mayıs ayında açmaya başlayan düğün çiçekleri, ilçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan 1700 rakımlı Yapraklı Yaylası'nı sarıya boyadı.

Yemyeşil yaylalarda açan sarı çiçekler, seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu.

Yaylalara gelen ziyaretçiler, sarı düğün çiçekleri arasında gezerek fotoğraf çektirdi.

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19 May 2024 - 12:40 AA Çankiri- Yaşam

Mahreç  Anadolu Ajansı

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