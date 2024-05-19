Depo hırsızlığında tutuklama

Burdur merkezde toptancılık yapan firmanın iki deposundan farklı tarihlerde 2 milyon 850 bin lira tutarında zeytinyağı, çay ve toz şeker hırsızlığı yapıldığına dair şikayet üzerine Burdur Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalar sonucu olayın şüphelisi olarak B.C. (32), M.E.S. (30), A.K. (27) ve G.K. (29) gözaltına alındı.

Çalınan gıda maddelerinin bir kısmı şüphelilerin depo olarak kullandığı iş yerinde ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler savcı tarafından sorgulandı. Savcının tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk ettiği şüphelilerden B.C. ve A.K. tutuklandı, G.K. ve M.E.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.