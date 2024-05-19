Depo hırsızlığında tutuklama

Burdur merkezde toptancılık yapan firmanın iki deposundan farklı tarihlerde 2 milyon 850 bin lira tutarında zeytinyağı, çay ve toz şeker hırsızlığı yapıldığına dair şikayet üzerine Burdur Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalar sonucu olayın şüphelisi olarak B.C. (32), M.E.S. (30), A.K. (27) ve G.K. (29) gözaltına alındı.
Çalınan gıda maddelerinin bir kısmı şüphelilerin depo olarak kullandığı iş yerinde ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler savcı tarafından sorgulandı. Savcının tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk ettiği şüphelilerden B.C. ve A.K. tutuklandı, G.K. ve M.E.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.