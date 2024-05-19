Şırnak'ta küçük cocuk semazen oldu

Silopi ilçesinde yaşayan ve ailesi tarafından 2021’de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Silopi Özel Eğitim Uygulama Okulu’na kaydı yapılan Down sendromlu Ömer Eymen Bayracı’nın burada aldığı eğitimlerinde öğretmenleri tarafından sema yeteneği keşfedildi. Bunun üzerinde yoğunlaşan öğretmenleri Bayracı’ya semazen eğitimi verdi. Bayracı, okul etkinliklerinde de ilahiler eşliğinde sema gösterisi yaparken, annesi Ruken Bayracı, verilen eğitimden ve öğretmenlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Eymen’in kabiliyetini geçen sene fark ettik. Bu yeteneğini de geliştirmek için hocalarımızla birlikte üzerinde duracağız. Mutluyuz sevinçliyiz. Umarım daha iyi yerlere gelir” dedi.

Okul öncesi öğretmeni Ramazan Yıldız da, okulda 80 öğrencileri bulunduğunu ve her sınıfta 2 öğretmenin görev yaptığını belirterek, “Sınıfımızda özel eğitim öğretmeni ile beraber görev yapıyoruz. Dönem başında burada başladığımızda Eymen öğrencimizin bu yeteneğinin farkına vardık. Daha öncesinden gözlemlemiştik. Biz bu sene bunu değerlendirmek istedik. Hem çocuğun severek, isteyerek yaptığı bir şeyi etkinliklere yansıtmak hem de ailesine çocuğun bir şeyler yapabildiğine inandırmak ve toplumdaki önyargıyı kırmak adına böyle bir şey düşündük” diye konuştu.