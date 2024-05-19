95 bin 800 kaçak makaron bulundu

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinde bir evde kaçak tütün ve makaron satışı yapıldığını belirledi. Evde yapılan aramada, 4 bin 800’ü dolu olmak üzere 95 bin 800 makaron, 28 kilo tütün, 250 boş sigara paketi, 2 makaron doldurma makinesi, 2 hava kompresörü ele geçirildi.
Şüphelilerin kaçak ürünleri kömürlükte sakladığı, çatı katına ise tütün kurutmak için sistem kurduğu belirlendi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkındaki soruşturma sürüyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.