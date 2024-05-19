95 bin 800 kaçak makaron bulundu

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinde bir evde kaçak tütün ve makaron satışı yapıldığını belirledi. Evde yapılan aramada, 4 bin 800’ü dolu olmak üzere 95 bin 800 makaron, 28 kilo tütün, 250 boş sigara paketi, 2 makaron doldurma makinesi, 2 hava kompresörü ele geçirildi.

Şüphelilerin kaçak ürünleri kömürlükte sakladığı, çatı katına ise tütün kurutmak için sistem kurduğu belirlendi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkındaki soruşturma sürüyor.